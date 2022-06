Fête de l’été Japonaise Tanabata Matsuri La Ciotat, 9 juillet 2022, La Ciotat.

Fête de l’été Japonaise Tanabata Matsuri

2022-07-09 10:00:00 10:00:00 – 2022-07-09 22:30:00 22:30:00

La première édition du Tanabata Matsuri est un petit nouveau dans le paysage des événements de culture japonaise.

Il se démarquera en conjuguant sur un même lieu la fête populaire japonaise (matsuri) de Tanabata et une introduction au cinéma japonais, souvent méconnu. Ce projet est porté par l’association Ciotanoshii en collaboration avec Les Lumières de l’Éden.

Réalisé par cette petite association avec des membres et amis tous bénévoles, ces activités sont animées par des passionnés qui prennent plaisir à faire découvrir la culture japonaise.

Au programme :

Fête foraine à la japonaise avec pêche à la balle rebondissante, pêche aux ballons et jeux anciens japonais



Coin culture avec initiation au shogi (votre prénom en japonais)



Nourriture et sucreries avec glace pilée à la japonaise, taiyaki sucrés et salés, boissons japonaises, vVente de sucreries et de mochis glacés



Expérience Tanabata avec divination japonaise, écriture des souhaits en japonais sur tanzaku, espace photo



Cinéma japonais avec quatre projections de films dont un ciné-gourmand

Informations et réservations sur le site de l’Eden-Théâtre



13h30

Aristocrats de Yukiko Sode



16h30

Ponyo sur la Falaise de Hayao Miyazaki



18h

L’été de Kikujiro de Takeshi Kitano



20h30

Tempura de Akiko Ohku



Entrée gratuite (jeux et consommations soumis à tarification).

Les visiteurs sont libres de naviguer à leur rythme entre les différents stands.

Plusieurs stands de culture japonaise seront à découvrir (jeux anciens, art divinatoire, shogi), petite restauration japonaise et marathons de films japonais.

link13600@hotmail.fr +33 6 51 82 86 07 http://ciotanoshii.weebly.com/

