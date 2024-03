VERNISSAGE | LES ENFANTS D’ARLES EXPOSENT Place Félix Rey Arles, mardi 7 mai 2024.

Puisque le dessin est le premier langage de l’enfance, le Festival du Dessin se devait de donner aux enfants une tribune pour mettre en lumière leur imaginaire foisonnant.

Directrice artistique Alexandra Roussopoulos



Avec le soutien de la ville d’Arles, des ateliers de dessin ont été mis en place dans trois écoles primaires, encadrés par dix dessinateurs professionnels d’Arles et d’ailleurs ainsi que les équipes enseignantes. Dix classes, du CP au CM2, réaliseront dessins, gravures, collages, peintures sous plexiglas et bien d’autres choses encore, mettant en œuvre leur imaginaire foisonnant et leur fulgurance créatrice.

Dessinateurs invités Nelly Blumenthal, Elodie Dornand de Rouville, Sylvie Fajfrowska, Aurélia Jaubert, Joël Person, Hélène Riff, Alexandra Roussopoulos, Anne Sedel, Laurent Sieurac, Anastassia Tetrel. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-07

fin : 2024-05-19

Place Félix Rey Espace Van Gogh

Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

