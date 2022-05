Fête de l’agneau Saint-Germain-de-Grave Saint-Germain-de-Grave Catégories d’évènement: Gironde

2022-05-26 10:30:00 – 2022-05-26 23:00:00

Saint-Germain-de-Grave Gironde Saint-Germain-de-Grave 10 10 EUR AU PROGRAMME

10h30 : cortège à la mairie (char et fifres)

11h : cérémonie religieuse – fête de l’Ascension

12h30 : maïade avec cocktail déjeunatoire offert aux administrés de Saint-Germain

17h : inauguration de l’esplanade Lacampagne

18h : apéritif offert par la municipalité

19h30 : soirée paëlla, sur réservation

23h : feu d’artifice TOUTE LA JOURNÉE :

Tombola

+33 6 65 17 98 57

