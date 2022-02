Fête de la Nature – Les bestioles de la mare Arès, 20 mai 2022, Arès.

Fête de la Nature – Les bestioles de la mare Arès

2022-05-20 15:00:00 – 2022-05-20 17:00:00

Arès Gironde Arès

Les mares sont des havres de paix pour observer les libellules et les grenouilles. Mais sous l’eau s’agitent une multitude d’insectes et de crustacés tous plus étranges les uns que les autres. Venez donc découvrir ces drôles de petites bêtes et leur quotidien lors d’une sortie ludique et interactive dans la Réserve des prés salés.

De 15h à 17h.

Rendez-vous au T de lège.

Gratuit. Inscription obligatoire à l’Office de Tourisme d’Arès.

+33 5 56 60 18 07

Grégory Cassiau – Les Conteurs

Arès

dernière mise à jour : 2022-02-18 par OT Arès