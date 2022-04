Festival Arts de la rue: Côté Jardin – Podensac / Parc Chavat Podensac, 25 juin 2022, Podensac.

Festival Arts de la rue: Côté Jardin – Podensac / Parc Chavat Podensac

2022-06-25 – 2022-06-26

Podensac Gironde Podensac

Vendredi 25 juin – 20h30 : Cie Donc y chocs et le spectacle-concert projet Saint rock de Yannick Jaulin, conteur qui revient à ses premières amours de rockeur pour faire résonner sa langue maternelle, le poitevin-saintongeais, dans un langage singulier et décalé.

Samedi 26 juin – 17h : Cie Zygoptère, « Le fil de l’histoire », spectacle jeune public (à partir de 6 ans) de contes improvisés.

Samedi 26 juin – à 18h15 et 22h30 : La cie H « la Conf’, spectacle pédago-tordu », conférence décalée, mêlant jonglage et réflexions plus sérieuses. « Peau aime » spectacle intimiste, avec Corinne Rousseau qui chante ses poèmes, accompagnée de son accordéon.

Samedi 26 juin – 21h : Acousteel gang. Nous terminerons en fanfare avec le Beat cheese, au répertoire allant des airs latins au disco, en passant par les Balkans ou la variété française.

+33 5 56 87 17 54

Podensac

