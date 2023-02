Fantasma Circus Erotica THEATRE DES VARIETES, 22 avril 2023, PARIS.

THEATRE DES VARIETES (L.1-1039133) présente FANTASMA CIRCUS EROTICADATES Du 13 avril 2023 au 22 avril 2023 HORAIRES Du Mardi au Samedi à 20h Genre : Cabaret Public Adulte âge minimum : 16 ans DESCRIPTION Un cabaret érotique, subversif et extravagant. Une création SAVARY & ZAFFUTO Fantasma Circus Erotica donne vie aux fantasmes les plus inavouables et embarque les spectateurs et spectatrices dans une joyeuse féérie érotique. Cirque, performances visuelles et physiques, strip-tease, danse et burlesque donnent vie à ce panorama sulfureux. Fantasma est un temple des libertés, une maison des désirs mettant la différence et les différences à l’honneur. Les codes du genre y sont brouillés et réinventés. Venez vivre une expérience FANTASMA INOUBLIABLE en choisissant une de nos offres spéciales. Pré-show à partir de 19h00 2h avec entracte. DISTRIBUTION Avec Allanah Starr, David Pereira, Esther, François Sagat, Jake DuPree, Jean-Biche, Julian Ardley, Julie Demont, Laure Petrie, Mimi, Piche, Sema-Tawi, Stessy CRÉATEURS Une création SAVARY & ZAFFUTO Création chorégraphique : MIMI Création costumes : Angèle MICAUX Création lumières : Pascal NOËL Création vidéo : Clément DEZELUS FANTASMA CIRCUS EROTICA FANTASMA CIRCUS EROTICA

