Chantal Goya – Sur la Route Enchantée PALAIS DES CONGRES, 18 mai 2024, PARIS.

Chantal Goya – Sur la Route Enchantée PALAIS DES CONGRES. Un spectacle à la date du 2024-05-18 à 14:30 (2023-11-18 au ). Tarif : 36.57 à 69.2 euros.

Retrouvez le grand ballet de Polichinelle, Bécassine, le Chat Botté, Snoopy, Pandi-Panda, les Pieds Nickelés, Jeannot Lapin, Loup Loup… et même Guignol pour un merveilleux spectacle plein d’émotions de Jean-Jacques Debout. Les enfants suivent sur la Route Enchantée l’héroïne de toujours, interprétée par Chantal Goya, Marie-Rose. Vêtue de sa célèbre robe rose, elle entraîne les petits et les grands dans ses aventures pleines de rencontres surprenantes… Sur la Route Enchantée, Marie-Rose crée un univers fantastique entre forêt de Brocéliande et château du Chat Botté, depuis lesquels nous retrouverons nos personnages préférés en chanson. Venez tous avec nous sur cette belle Route Enchantée ! Chantal Goya Chantal Goya

Votre billet est ici

PALAIS DES CONGRES PARIS PORTE MAILLOT Paris

36.57

EUR36.57.

Votre billet est ici