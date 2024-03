Daiistar + Guests (L’Inter hors les murs au Truskel) Truskel Paris, vendredi 17 mai 2024.

Le vendredi 17 mai 2024

de 20h00 à 23h00

.Public adultes. gratuit

Suite à la fermeture de l’Inter pour travaux, la soirée est déplacée au Truskel.

L’Inter présente :

Daiistar

(Austin, USA – Indie Rock)

Good Time’ est le premier album du groupe noise-pop DAIISTAR d’Austin, TX, qui sortira le 8 septembre via Fuzz Club. Créant un mélange narcotique de bruit et de mélodie, le groupe s’inspire de l’ère néo-psychédélique des années 80 et 90 et la projette dans le futur avec des synthétiseurs modulants, des guitares lourdes, des lignes de basse rebondissantes et des crochets en spirale. Good Time » a été produit par Alex Maas des Black Angels et réalisé par James Petralli de White Denim.

Composé d’Alex Capistran (guitare/chant), Nick Cornetti (batterie), Misti Hamrick (basse) et Derek Strahan (clavier), DAIISTAR s’est formé au printemps 2020, quelques semaines avant le début de la pandémie. « Pour nous, ces chansons étaient une lueur d’espoir », explique Capistran : « Pour certains, monter un groupe au plus fort de la pandémie peut sembler inopportun, mais pour nous, c’était un moyen de nous évader pendant un moment. Il y avait quelque chose à attendre et nous avons gardé la tête tournée vers l’avenir. Ces chansons nous ont guidés dans des moments sombres et j’espère qu’elles pourront faire de même pour vous. GOOD TIME est là.

https://daiistar.bandcamp.com/album/good-time

https://www.instagram.com/daiistarr/

+ Guests

—————————

LE TRUSKEL – 75002 PARIS

12 Rue Feydeau

Métro Bourse (ligne 3)

