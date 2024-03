Festival ZOOM #9 : Notre Doula, une pièce à découvrir au Théâtre Ouvert Théâtre Ouvert Paris, vendredi 17 mai 2024.

Du vendredi 17 mai 2024 au samedi 18 mai 2024 :

vendredi, samedi

de 20h00 à 21h20

.Tout public. payant

De 4 à 6 euros.

Doula, nom féminin, mot arabe dérivé du grex « doulê » qui signifie « esclave », « servante ». « Femme qui accompagne et soutient une femme enceinte et son entourage avant, pendant et après l’accouchement. À la différence d’une sage-femme, une doula n’est pas diplômée » selon le dictionnaire Larousse.

Cette mise en espace est le prolongement d’un chantier d’écriture proposé par Théâtre Ouvert en août 2023, qui s’intitulait Les Paradis Mobiles.

Pendant huit jours, et accompagné·es par l’auteur et scénariste

Marc-Antoine Cyr, quatre auteur·ices se sont réuni·es pour imaginer une

proposition scénique qui entremêlerait écriture pour le théâtre et pour

la télévision.

De ce chantier est née une fiction théâtrale en quatre

épisodes : Notre Doula. On y suit le parcours d’un couple hétérosexuel

qui décide, après plusieurs fausses couches, d’employer une doula pour

l’accompagner dans sa nouvelle grossesse. Mais la jeune femme choisie

pour occuper cette fonction provoque, malgré elle, une attirance étrange

chez les deux époux qui glissent peu à peu dans l’obsession jusqu’à

commettre l’irréparable.

Fort·es de cette première rencontre, les huit artistes ont décidé de

prolonger leur recherche, pour inventer une proposition hybride, pensée à

la manière d’une saison de série télévisée…

Théâtre Ouvert 159, avenue Gambetta 75020

Contact : http://www.theatre-ouvert.com/spectacle/notre-doula/ +33142555550 resa@theatreouvert.com https://www.theatre-ouvert.com/spectacle/notre-doula/

nr