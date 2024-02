Red Rowen and the Madchester + 1ère partie Serdar La Dame de Canton Paris, vendredi 17 mai 2024.

Le vendredi 17 mai 2024

de 20h30 à 23h00

.Public adultes. payant

Prévente : 10 EUR

Venez passer une soirée Rock and Roll !

ROWEN ROUGE ET LE MADCHESTER BIO

Avec passion et le fruit de plusieurs années de combats artistiques, RED ROWEN &The MADCHESTER est plus rock, plus noise, avec toujours cette recherche parfaite de la mélodie, celle que l’on siffle après les concerts. De la pop music dans un écrin « noise » à faire frémir les plus grandes heures des années 90. Rien que ça !

Red Rowen &The Madchester est la suite du groupe LITHIUM (+ de 300 concerts), dans la même veine avec encore plus d’expériences. Nous sommes 4 musiciens de la région briochine aux influences allant de Noir Désir, la plus évidente, à Nirvana en passant par Oasis, Pixies, Smaching Pumpkins, The Jesus And Mary Chain, The House Of Love, Black Keys, Black Rebel Motorcycle Club avec un petit « je ne sais quoi » de New Order (Joy Division)…

LE LINE UP:

Red Rowen : (ex LITHIUM) Chant, guitares acoustiques et électriques, tambourine, maracas et choeurs

Manu Castillo : (Tio Manuel), (ex wunderbach) Guitares acoustique, électrique et mandoline, harmonica et choeurs

Marc Lancieaux : (ex KIEV) Basse

Jérôme Ollitrault : (ex LITHIUM) Batterie, percussions et choeurs

Après avoir écumé de nombreux bars, pubs, Clubs et les scènes de la région, RED ROWEN &THE MADCHESTER remercie tous ceux et celles qui nous ont fait confiance en nous nous laissant produire chez eux, soit en acoustique, soit en électrique.

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : http://www.damedecanton.com/event/red-rowen-and-the-madchester-1ere-partie-serdar/ https://www.billetweb.fr/red-rowen-and-the-madchester-1ere-partie-serdar

