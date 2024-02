RP3 Rémi Panossian // 1ère partie : Obradović-Tixier Grand Amphithéâtre de la Maison de l’Océan Paris, vendredi 17 mai 2024.

Le vendredi 17 mai 2024

de 19h00 à 22h00

.Tout public. payant

Le Festival Jazz à Saint-Germain-des-Prés Paris propose chaque année en mai, depuis 23 ans, au cœur du Paris culturel et artistique, des concerts uniques dans des lieux exceptionnels.

CONCERT AVANT-PREMIÈRE SORTIE D’ALBUM

RP3 RÉMI PANOSSIAN TRIO

L’irrésistible trio jazz français qui a conquis la planète

En parfaite osmose musicale et humaine, le trio du pianiste Rémi Panossian fait partie des groupes qui ont bouleversé les codes du jazz contemporain et du format piano-basse-batterie, tout comme E.S.T ou The Bad Plus, en ne se fixant qu’un seul mot d’ordre : mettre leur dextérité et leur talent au service de l’essence même de la musique, l’émotion.

Avec plus de cinq cents concerts donnés aux quatre coins du monde et cinq albums plébiscités par la presse, les trois enfants terribles aiment partager avec leur public leur joie de jouer ensemble et de bousculer les règles du genre à coups d’espiègleries, de lyrisme mélodique, de grooves entêtants et une touche de pop.

Ils joueront pour la première fois au festival le répertoire de leur prochain album, fraîchement enregistré quelques semaines plus tôt.

Un privilège feel-good et ébouriffant à ne pas manquer !

Rémi Panossian : piano / Maxime Delporte : contrebasse / Frédéric Petitprez : batterie

1ère partie : OBRADOVIĆ-TIXIER DUO

Le duo électrochoc à l’énergie communicative

Lauréat d’une dizaine de prix en quelques années, le « Obradović – Tixier duo » est né de la rencontre entre le pianiste français David Tixier et la batteuse croate Lada Obradović. Un piano, une batterie, mais aussi des claviers, loops, quelques effets…. la force de frappe de Lada Obradović est un délice. Elle est incisive, précise, tranchante, groovy. Elle contraste magnifiquement avec le toucher tout en rondeur de David Tixier, dont les harmonies en volutes dessinent l’espace. Ici ou là, au détour d’une improvisation marquée par un motif hypnotique de synthé basse bien en boucle, on entendra le fantôme de Bach, le temps d’une fugue.

Leur quatrième album “A Piece of Yesterday” relie une série de neuf histoires narrées par leur musique d’un côté, et un conte de l’autre, nous emmenant pour le premier, dans un univers singulier d’électronique mêlé d’acoustique, de jazz, d’électro, de pop, de classique et de trip-Hop, et pour le second, à la rencontre du personnage imaginaire d’Ehrmo, qui traverse l’univers de chaque morceau constituant un chapitre de son périple.

Une épopée musicale cinématographique et toute en subtilité, à découvrir de toute urgence.

Lada Obradović : batterie / David Tixier : piano, clavier

Grand Amphithéâtre de la Maison de l’Océan 195 rue Saint-Jacques 75005

Contact : https://festivaljazzsaintgermainparis.com/event/rp3-remi-panossian-1ere-partie-obradovic-tixier-duo/ billetterie@festivaljazzsaintgermainparis.com https://www.facebook.com/festivaljazzsaintgermainparis https://www.facebook.com/festivaljazzsaintgermainparis https://festivaljazzsaintgermainparis.com/billetterie/

Cristal Records, Rémi Panossian