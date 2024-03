Hinds en concert au Supersonic Records ! Supersonic Records Paris, vendredi 17 mai 2024.

Le vendredi 17 mai 2024

de 19h00 à 22h30

.Tout public. payant

20,50 euros.

La formation incontournable d’indie rock de Madrid Hinds revient en 2024 sous sa forme originelle de duo, composé de Ana Perrote et Carlotta Cosials !

Supersonic Records présente… Hinds en concert !

HINDS

(Indie rock / Madrid, ESP)

Au cours d’une décennie de succès musicaux tapageurs, Hinds ont tracé leur voie, reconnues pour leur ouverture émotionnelle et leur musique sans concession, honnête, brute, amusante et charmante, toujours au premier plan.

Elles ont sorti trois albums acclamés par la critique, « Leave Me Alone » en 2016, « I Don’t Run » en 2018 et « The Prettiest Curse » en 2020, et ont fait le tour du monde en jouant près de cinq cents concerts. Le groupe a participé à certains des plus grands festivals (Glastonbury, Coachella, Primavera Sound…) et a joué dans des stades en première partie de groupes aussi prestigieux que The Strokes, Coldplay et 5SOS.

Hinds revient en 2024 sous la forme de son duo originel composé de Ana Perrote et Carlotta Cosials, avec des concerts au Royaume-Uni, à Paris, Munich et Berlin, ainsi qu’au SXSW et à New York.

Leur nouveau single « Coffee » est déjà disponible !

https://hinds.bandcamp.com/

https://www.youtube.com/@vivahinds

https://www.instagram.com/hindsband/

Vendredi 17 Mai 2024

• Ouverture des portes à 19h

• Bar sur place

• Prévente à 20 euros / 24 euros sur place

• Ouverture de la billetterie le 1er Mars à 10h

• Accès interdit aux moins de 16 ans sauf si accompagnés d’un tuteur légal

Supersonic Records

https://supersonic-records.fr/

Supersonic Records 9 Rue Biscornet 75012

Métro -> 1 : Bastille (Paris) (304m)

Bus -> 29618791 : Lyon / Daumesnil – Ledru Rollin (Paris) (246m)

Vélib -> Lacuée – Lyon (121.91m)

