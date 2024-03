NESLES + JP NATAF La Manufacture Chanson Paris, vendredi 17 mai 2024.

NESLES + JP NATAF NESLES INVITE JP NATAF, JP NATAF INVITE NESLES – À MOINS QUE CE NE SOIT L’INVERSE. Co-plateau en partenariat avec la région Île-De-France Vendredi 17 mai, 20h30 La Manufacture Chanson réservation sur la billetterie Manufacture Chanson — tarifs 16€/13€/11€/3€

« JP Nataf est juste l’un des plus grands songwriters et mélodistes français. Voilà, un moment que nous nous fréquentons et nous apprécions. Il était temps de créer l’occasion de jouer ensemble.»

Il n’en faut pas plus à Nesles pour expliquer cette invitation à partager la scène de la Manufacture avec JP Nataf. Un moment hors du temps où se croiseront leurs répertoires et leurs invité.e.s.

Co-plateau en partenariat avec la région Île-De-France

La Manufacture Chanson 124 avenue de la république 75011 paris Paris 75011 Quartier de la Folie-Méricourt Île-de-France 0143581994 https://www.manufacturechanson.org/

