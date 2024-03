Family Business LE BAL BLOMET Paris, vendredi 17 mai 2024.

Le vendredi 17 mai 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

25 euros

Natalie Dessay, Neima, Laurent et Tom Naouri : un quartet unique pour une soirée de grandes comédies musicales : West Side Story, Les Parapluies de Cherbourg, Yentl…

« Si on nous avait dit, il y a vingt ans, que nous nous produirions un jour en concert tous les quatre ensemble, je crois que nous aurions ri au nez du faux prophète assez illuminé pour produire un oracle aussi absurde, tant une bonne partie de notre énergie de parents se dépensait alors en vain, le plus souvent, à veiller à ce que nos enfants travaillent leur instrument respectif… Mais sans doute à la réflexion, nous-même dans notre enfance n’avions pas été des modèles d’assiduité ( les grand-parents pourraient sans doute en témoigner !)… Chacun de nous pourtant a fini par trouver sa voie et finalement il n’est pas si surprenant que tous quatre, musiciens au parcours en somme assez atypiques, nous nous retrouvions à faire de la musique ensemble. La musique populaire américaine et notamment la grande comédie musicale étant une forme de dénominateur commun de nos goûts, c’est autour de ce répertoire que nous vous retrouverons. There’s no business like family business ! »

Natalie Dessay et Laurent Naouri

LE BAL BLOMET 33 Rue Blomet 75015

Contact : https://www.billetweb.fr/family-business

FAMILY BUSINESS