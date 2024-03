« Esprit Carnatique: Une Nuit à Paris » – Musique carnatique Le Patronage Laïque Jules-Vallès Paris, vendredi 17 mai 2024.

Le vendredi 17 mai 2024

de 20h00 à 21h30

.Tout public. payant



Réservation obligatoire. Paiement sur place (espèces ou chèque). Tarifs : 17€ / 15€ (tarifs Ville de Paris)

Bhavana Pradyumna incarne le rôle d’ambassadrice culturelle, reliant harmonieusement les traditions artistiques de l’Inde à la scène mondiale.

Bhavana Pradyumna incarne le rôle d’ambassadrice culturelle, reliant harmonieusement les traditions artistiques de l’Inde à la scène mondiale. Grâce à sa maîtrise du chant carnatique, du Bharatanatyam et de la veena, elle transcende les frontières, captivant les publics du monde entier. En tant que présidente fondatrice du Conservatoire Indien de Paris, Bhavana promeut activement les échanges culturels entre l’Inde et la France, favorisant une compréhension et une appréciation plus profondes des deux traditions. Son rôle de professeure au Conservatoire Jean Weiner consolide davantage son engagement à nourrir le dialogue interculturel par l’éducation. Avec ses performances envoûtantes et son dévouement à la diplomatie culturelle, Bhavana Pradyumna représente un phare d’unité et d’harmonie dans la communauté mondiale.

Réservation obligatoire. Paiement sur place (espèces ou chèque). Tarifs : 17€ / 15€ (tarifs Ville de Paris)

Evénement en partenariat avec l’Ambassade d’Inde en France et l’association Saptak India.

Le Patronage Laïque Jules-Vallès 72 avenue Félix Faure 75015

Contact : https://www.patronagelaique.eu/event-details/esprit-carnatique-une-nuit-a-paris +33140608600 ecrire@patronagelaique.fr https://www.facebook.com/pljvparis https://www.facebook.com/pljvparis https://www.patronagelaique.eu/event-details/esprit-carnatique-une-nuit-a-paris

Bhavana