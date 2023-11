Kassav’ Sé’w Nou Enmé Accor Arena, 18 mai 2024, PARIS.

Kassav’ Sé’w Nou Enmé Accor Arena. Un spectacle à la date du 2024-05-18 à 20:00 (2024-05-18 au ). Tarif : 49.5 à 89.5 euros.

Los Production (L-R-22-2290/2291) et AEG présentent ce concert KASSAV’Sé’w Nou Enmé Bio français Rares sont ceux, quel que soit l’âge, qui n’ont pas au moins un souvenir de Kassav’, issu de leur jeunesse, de leur enfance. Qu’elle soit radiophonique, télévisuelle ou liée à un concert, l’image de Kassav’ est indélébile dans les esprits des auditeurs et spectateurs. Le groupe fondé en 1979 par Jacob Desvarieux, Georges et Pierre-Édouard Décimus est devenu légendaire. En mettant la Guadeloupe et la Martinique sur la carte musicale de la planète, Kassav’ a permis au zouk de faire le tour du monde et être récompensé dans plusieurs pays. Les albums du groupe ont été, de nombreuses fois, disques de platine ou d’or. Emporté par le Covid en 2021, Jacob Desvarieux laisse un vide immense derrière lui. De la combinaison Jacob Desvarieux et Georges Decimus en passant par Jocelyne Béroard, Jean-Philippe Marthély, Patrick Saint-Éloi et Jean-Claude Naimro, les membres de Kassav’ ont à chaque fois rempli les salles, partant en tournée dans plus de 82 pays, pour des concerts à guichet fermé. Avec des textes ancrés dans les réalités de la Caraïbe et du monde, cette musique entrainante qui se nourrit des rythmes du gwo-ka guadeloupéen et du ti-bwa martiniquais a su transcender les codes bien définis de la musique des Antilles. Elle a transformé les années 1980 mais aussi les décennies suivantes en dancefloor de qualité, et ce même au Japon ou en URSS, où le groupe fut accueilli à bras ouverts, faisant de Kassav’ le premier groupe de musiciens noirs à jouer là-bas. Plus de quarante ans après la création de Kassav’, leurs succès indémodables résonnent encore. Bio English Who hasn’t retained at least one memory of the group Kassav’ from their youth? For whether in concert, or on the radio or TV, the image of Kassav’ remains vivid in the minds of listeners and spectators. The group, founded in 1979 by Jacob Desvarieux, Georges and Pierre-Edouard Décimus, has become legendary, putting Guadeloupe and Martinique on the musical map of the world. Touring the world with zouk, a musical movement introduced and popularized by Kassav’, their albums have repeatedly been rewarded with both gold and platinum discs. A victim of Covid in 2021, the loss of Jacob Desvarieux leaves a huge void. The mix of Jacob Desvarieux and George Decimus with Jocelyne Béroard, Jean-Philippe Marthély, Patrick Saint-Éloi and Jean-Claude Naimro has played sold out concerts in 82 countries. With texts recounting real life in the Caribbean world their lively music draws on the rhythms of Guadeloupe’s gwo-ka and Martinique’s ti-bwa. Transcending the well-defined codes of Caribbean music, they have turned the 1980s and all the succeeding decades into a fabulous ballroom. They have been welcomed in Japan and the USSR, where they became the first group of black musicians to tour. Forty years after the group’s creation, their timeless hits continue to resonate.PMR/PSH : 01 76 40 26 75. Kassav Kassav

Votre billet est ici

Accor Arena PARIS 8, boulevard de Bercy Paris

49.5

EUR49.5.

Votre billet est ici