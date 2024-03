Soirée Cyph’HER #1 : le rendez-vous des rappeuses françaises Le CENTQUATRE – PARIS Paris, vendredi 17 mai 2024.

Le vendredi 17 mai 2024

de 20h00 à 22h00

.Tout public. payant

De 5 à 8 euros.

Nouvelle venue au CENTQUATRE-PARIS, la soirée Cyph’HER est LE rendez-vous pour les rappeuses de tous horizons, de tous styles, pour ainsi donner aux femmes la place qu’elles méritent dans le rap game français !

Au programme

GO GO GO

De la trap au dancehall en passant par la drill ou l’afrobeat, le crew GO GO GO propose un melting pot enthousiasmant, dont l’énergie contagieuse témoigne de l’effervescence d’une scène féminine en plein essor. Dans le sillage de Diam’s, ou, plus récemment, de Shay et Aya Nakamura, GO GO GO entend imposer des thèmes jusqu’ici oubliés du rap francophone : des violences sexuelles aux rapports mère-fille, en passant par la sororité.

Soumeya

Authentique et captivante, la musique de Soumeya plonge dans les abîmes sonores d’une des belles promesses du rap français. À la croisée du rap et de la chanson française, son univers nuancé est nourri par des influences comme Nekfeu, Laylow, Kery James, Cheb Hasni ou encore Jacques Brel.

Eesah Yasuke

D’une plume éloquente, Eesah Yasuke, rappeuse, chanteuse et compositrice, témoigne de son introspection avec pudeur et sincérité, où argot roubaisien et langue de molière se rencontrent pour ne faire qu’un. De sa voix brute à ses prods aériennes, elle conjugue ses multiples origines sociales et culturelles au travers de sonorités rap et néo-soul qui emportent dans un songe musical.

