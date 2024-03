Exposition « Des gens comme nous » Cité du Livre Aix-en-Provence, samedi 6 avril 2024.

Exposition « Des gens comme nous » Cité du Livre Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Ptit Marc peint comme il respire. Son trait agile navigue entre punk à la liégeoise et figuration narrative libre, en s’inspirant du quotidien et des gens qu’ils croisent.

L’artiste croque les gens dans leur simplicité, et parfois leur monstruosité, mais c’est toujours avec humour et dans un rapport d’altérité.

Pour le Festival, l’artiste explore ses créations les plus récentes autour d’une exposition et d’un journal collector spécialement créé pour l’occasion.



Village Graphique / Galerie La Manufacture Cité du Livre



Apéro Rencontre Vendredi 12 avril à 18h30. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06 13:00:00

fin : 2024-05-25 18:00:00

Cité du Livre 8-10 Rue Des Allumettes

Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur infos@bd-aix.com

L’événement Exposition « Des gens comme nous » Aix-en-Provence a été mis à jour le 2024-03-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence