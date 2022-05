Exposition de François HUCHET : Scènes de vie de nos villages des années 1970 à nos jours Saint-Aubin-de-Blaye Saint-Aubin-de-Blaye Catégories d’évènement: Gironde

2022-05-19 – 2022-07-15

L’Agora a le plaisir de vous convier au vernissage de l’exposition de photographies de François Huchet le 19 mai à partir de 17h30.

Inscription obligatoire au 05 57 42 75 60 ou par mail agora@cc-estuaire.fr Exposition de François HUCHET : Scènes de vie de nos villages des années 1970 à nos jours…

