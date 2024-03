Événement en ligne avec Romain Bertrand En ligne sur Youtube et Facebook Bordeaux, vendredi 29 mars 2024.

Événement en ligne avec Romain Bertrand Assistez à la rencontre en ligne avec Romain Bertrand autour de son ouvrage « Les grandes déconvenues » paru aux éditions du Seuil. Vendredi 29 mars, 18h00 En ligne sur Youtube et Facebook

Début : 2024-03-29T18:00:00+01:00 – 2024-03-29T19:00:00+01:00

Fin : 2024-03-29T18:00:00+01:00 – 2024-03-29T19:00:00+01:00

Rendez-vous sur la page Facebook ou sur la chaîne YouTube de la librairie Mollat : https://www.youtube.com/LibrairieMollat

Retrouvez le livre : https://urlz.fr/pWpB

“Une enquête sur les origines et le contexte de l’expédition, en 1529, des capitaines dieppois Jean et Raoul Parmentier à Sumatra, qui amènent l’historien à questionner la contribution française aux grandes découvertes de la Renaissance. Dans une perspective de comparaison, il s’intéresse aussi bien au monde des marins normands qu’à celui des érudits qui découvrent l’Asie du Sud-Est.” @Electre2024

