MOUSS et HAKIM Espace Culturel Busserine Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

MOUSS et HAKIM Espace Culturel Busserine, 31 mars 2023, Marseille. MOUSS et HAKIM Vendredi 31 mars, 20h30 Espace Culturel Busserine Mouss et Hakim

De Zebda aux darons de la Garonne

Concert

Vendredi 31 mars 20h30

Réservations ouvertes : 04 13 94 85 00

Depuis 35 ans, les deux frères ont arpenté l’espace scénique francophone de long en large…

D’abord leaders du groupe ZEBDA qu’on ne présente plus, ils sont repartis vers de nouveaux horizons.

Avec différentes formules mais toujours la même recette, le duo s’impose comme une claque qui conscientise et fait danser les foules !Dernier projet dont l’origine est un cadeau : sept textes inédits ou inachevés de Claude Nougaro. Ils sont mis en musique par Mouss et Hakim avec l’album Darons de la Garonne qui donne lieu à une tournée.

Sur scène, en 2023, ils proposeront une setlist composée du meilleur de chaque projet, avec notamment “Tomber la chemise” (Zebda), “Y’a pas d’arrangement” (Zebda), “Oualalaradime” (Zebda), “Motivés, le chant des partisans” (Motivés), “Bella Ciao” (Motivés), “Le lait caillé” (Darons de la Garonne) ou “Saut de l’ange” (Darons de la Garonne). Espace Culturel Busserine Rue Mahboubi Tir, 13014 Marseille Marseille 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « phone », « value »: « 04 13 94 85 00 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T20:30:00+02:00 – 2023-03-31T23:00:00+02:00

2023-03-31T20:30:00+02:00 – 2023-03-31T23:00:00+02:00

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Espace Culturel Busserine Adresse Rue Mahboubi Tir, 13014 Marseille Ville Marseille Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Espace Culturel Busserine Marseille

Évènements liés

Espace Culturel Busserine Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

MOUSS et HAKIM Espace Culturel Busserine 2023-03-31 was last modified: by MOUSS et HAKIM Espace Culturel Busserine Espace Culturel Busserine 31 mars 2023 Espace Culturel Busserine Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône