Escape game : L’ombre du K’ Archives Nationales du Monde du Travail Roubaix, mercredi 27 mars 2024.

Escape game : L’ombre du K’ Le nouvel escape game des Archives nationales du monde du travail. Vous aurez une heure pour explorer les lieux et les archives afin de percer tous les secrets d’une entreprise dans la tourmente. Mercredi 27 mars, 17h30 Archives Nationales du Monde du Travail Gratuit, sur inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-27T17:30:00+01:00 – 2024-03-27T22:30:00+01:00

L’ombre du K’

Nouvel escape game !

La Grande Guerre fait rage.

Loin des tranchées, une entreprise est aussi dans la tourmente. Accusée d’intelligence avec l’ennemi, ses employé.es sont regardé.es d’un mauvais œil, quand on ne les insulte pas dans la rue. Ne supportant plus la situation, vous êtes plusieurs, simples ouvrier.es ou honorables contremaîtres, à vouloir en avoir le cœur net. Profitant d’une pause déjeuner, vous avez une heure pour explorer les archives et les laboratoires à la recherche de la vérité. ️‍♀️ Vous avez bien du mal à croire que votre entreprise puisse préparer le terrain à une invasion allemande et pourtant… Peut-on avoir confiance en tout le monde ici ? »

Dans un mois, à l’occasion des Nocturnes de l’Histoire et dans le cadre de l’exposition « Travailler en temps de guerre », participez à notre nouvel escape game !

Où ? Aux Archives nationales du monde du travail, rond point de l’Europe, Roubaix.

Quand ? Le 27 mars 2024 à partir de 17h30.

⏰ La durée ? Environ 1 heure.

Pour qui ? Ouvert aux adultes comme aux adolescents à partir de 15 ans.

Le prix ? Gratuit, sur inscription obligatoire : https://www.eventbrite.fr/e/billets-escape-game-lombre-du-k-795315990537?aff=oddtdtcreator

Archives Nationales du Monde du Travail 78 boulevard du Général Leclerc Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France 03 20 65 38 00 https://archives-nationales-travail.culture.gouv.fr/

Installées depuis 1993 au cœur de Roubaix dans l'ancienne filature Motte-Bossut, fleuron de l'industrie textile du XIXe siècle, les Archives nationales du monde du travail (ANMT) dépendent du ministère de la Culture. Elles ont pour mission de collecter, classer, conserver, communiquer et valoriser les archives d'acteurs de la vie économique et professionnelle : entreprises, syndicats, comités d'entreprises, organismes professionnels, associations œuvrant dans le monde du travail. Elles proposent régulièrement des expositions, des ateliers ou encore des visites guidées. Métro Ligne 2: Eurotéléport – Les horaires : lundi 9h – midi, du mardi au vendredi 9h-17h et le samedi 14h – 18h

