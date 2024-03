Embrassez-vous Latté Marseille, vendredi 29 mars 2024.

Embrassez-vous ♫♫♫ Vendredi 29 mars, 21h00 Latté 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T21:00:00+01:00 – 2024-03-29T23:59:00+01:00

Fin : 2024-03-29T21:00:00+01:00 – 2024-03-29T23:59:00+01:00

http://www.lattemarseille.frs aux influences jazz. Quand le swing se mêle aux sentiments, il vous entraîne dans une danse qui traverse les époques.

Le quartet se plaît à arranger à sa convenance des standards de jazz ainsi que des morceaux plus populaires pour transmettre sa passion pour la musique, les mots d’amours et la vie.

Il vous invite dans une romance où une batterie, aussi raffinée qu’une dentelle, une contrebasse soyeuse, une guitare délicate œuvrent pour proposer un décor tamisé. Il ne manquerait plus qu’une voix enchanteresse pour vous laisser envoûter…

Pour les écouter : https://youtu.be/g5e3uCowtVo?feature=shared

Naomi Morucci : Chant

Raphaël Leuchter : Guitare et chant

Freddy Rigal : Contrebasse

Elias Borg : Batterie

PAF : 8 € (placement libre, sans réservation)

Entre cocktails délicieux et repas raffinés, fusion des sens en perspective !

Notre chef vous concocte de petits plats faits maison à base de produits frais du marché de 20h à 00h. Pour dîner, la réservation est fortement conseillée (www.lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20).

Latté, 16 rue de l’évêché, Marseille 2ème

Parking : Mairie / Joliette

INFO & RESA TABLES : www.lattemarseille.fr ou au 09 82 33 19 20

