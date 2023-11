Histoire, sport, et citoyenneté Dans les mairies de secteurs et centres municipaux d’animations Marseille 1er Arrondissement, 19 février 2024, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de l’Olympiade Culturelle, retrouvez l’exposition « Histoire, sport, et citoyenneté » dans les mairies de secteurs et centres municipaux d’animations..

2024-02-19 fin : 2024-02-23 . .

Dans les mairies de secteurs et centres municipaux d’animations

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



As part of the Cultural Olympiad, the « History, Sport and Citizenship » exhibition is on display at local town halls and municipal activity centers.

En el marco de la Olimpiada Cultural, la exposición « Historia, deporte y ciudadanía » se exhibe en los ayuntamientos y centros de actos municipales.

Im Rahmen der Kulturolympiade ist die Ausstellung « Geschichte, Sport und Staatsbürgerschaft » in den Rathäusern der Stadtbezirke und den städtischen Animationszentren zu sehen.

