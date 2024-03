CLOAKROOM Le Molotov Marseille, mercredi 1 mai 2024.

CLOAKROOM ♫ROCK♫ Mercredi 1 mai, 20h30 Le Molotov 8,16€ en pré-vente

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-01T20:30:00+02:00 – 2024-05-01T23:00:00+02:00

Fin : 2024-05-01T20:30:00+02:00 – 2024-05-01T23:00:00+02:00

CLOAKROOM

[Space-rock – USA]

Né sur l’autoroute des armes à feu du nord-ouest de l’Indiana, élevé à l’eau de puits, le groupe s’est fait les dents dans la grande ville la plus proche qu’il ait pu trouver, Chicago, Illinois.

Cloakroom prouve encore et encore que l’on peut faire ce que l’on veut quand on le veut. Leur son a été décrit comme du post-metal, du shoegaze, de l’americana, du stoner-rock, du slowcore et du folk. Ils ne sont pas très beaux à voir, mais ils écrivent de la musique captivante.

Dissolution Wave, le deuxième album sorti chez Relapse Records, est un space opera qui suit un mineur de l’espace suicidaire qui finit par tout changer et apprend à compter ses bénédictions. C’est une route cahoteuse de “space-rock” avec un charme du Midwest. Cloakroom est un groupe qui joue fort et voyage léger. Dites ce que vous voulez, ce ne sont certainement pas des lâches.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Le Molotov 3, place Paul Cezanne, 13006 Marseille Marseille 13006 Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« type »: « link », « value »: « https://dice.fm/partner/dice/event/b982v-cloakroom-1st-may-le-molotov-marseille-tickets »}] [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]