CUP OF TEA ON THE ROCK A BILLY // LE COUVENT-RBX Le couvent Roubaix Roubaix, dimanche 24 mars 2024.

CUP OF TEA ON THE ROCK A BILLY // LE COUVENT-RBX Team rockeurs et rockeuses prêt pour un thé dansant ?! Dimanche 24 mars, 16h00 Le couvent Roubaix Entrée à 5€

Début : 2024-03-24T16:00:00+01:00 – 2024-03-24T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-24T16:00:00+01:00 – 2024-03-24T22:00:00+01:00

CUP OF TEA ON THE ROCK A BILLY ☕️

Concert de THE CAVEBONES au Couvent-Rbx

Team rockeurs et rockeuses prêt pour un thé dansant ?! Le groupe THE CAVERONES débarque au Couvent pour vous faire passer une journée d’enfer full Rock Attitude tout droit venu de Norvège !

Au programme un DJ du tonnerre avec DJ Wolf de la Turbine de Roubaix

Date : Le 24 Mars

⏰ Heure : 16h – 22h

Lieu : Couvent-Roubaix, 128 Boulevard de Strasbourg, 59100 Roubaix

️ 1 rue Ampère, 59100 Roubaix

Ⓜ️ Eurotéléport

L4 arrêt Galon d’eau

L8 arrêt Visitation

️ Lien de la billetterie : https://shotgun.live/fr/events/cup-of-tea-on-the-rock-a-billy

Ça va être THE PLACE TO BE pour une journée pleine de musique, de bouffe et de vêtement

BOIRE. VIVRE. MANGER.

CHANTER VIVRE DANSER.

FEEL FOR PASSION

#TheCaverones #ConcertAuCouvent #RockOn #Roubaix #LeCouvent #roubaixmaville #ioveroubaix #rocknroll

