Contest amical skateboard Andernos-les-Bains, 10 avril 2022, Andernos-les-Bains.

Contest amical skateboard Plaine des Sports Jacques Rosazza Avenue Pierre de Coubertin Andernos-les-Bains

2022-04-10 14:00:00 – 2022-04-10 Plaine des Sports Jacques Rosazza Avenue Pierre de Coubertin

Andernos-les-Bains Gironde

6ème édition Feel the ride ! Contest amical skateboard au au skatepark d’Andernos avec un espace animation enfant et adulte.

Concert et buvette sur place.

+33 6 68 05 06 06

Plaine des Sports Jacques Rosazza Avenue Pierre de Coubertin Andernos-les-Bains

