Concert Pop Rock avec Benamor Rions, 26 janvier 2022, Rions. Concert Pop Rock avec Benamor Restaurant Chez Georges 4 Place Cazeaux-Cazalet Rions

2022-01-26 19:00:00 – 2022-01-26 Restaurant Chez Georges 4 Place Cazeaux-Cazalet

Rions Gironde « Batterie aux pieds, guitare branchée, Benamor joue une pop qui sait ce qu’elle doit au glorieux passé mais qui se vit vaillamment au présent! Le tout ponctué de balades folk et de quelques reprises rock ».

Vernissage de l'exposition de Justine Langella lors de cette soirée. Venez découvrir les œuvres de l'artiste : écrits et photographies .

