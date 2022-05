Ciné Nature : L’exploration inversée Léognan Léognan Catégories d’évènement: Gironde

2022-05-31 20:15:00 – 2022-05-31 Rue du 19 mars 1962 Espace culturel Georges Brassens

Léognan Gironde Léognan Projection du documentaire :

L’EXPLORATION INVERSÉE

de Marc Dozier et Jean-Marie Barrère · 1 h 40 min · 2007 Explorer ce curieux bout du monde qu’est la France ! Voilà l’incroyable périple de Polobi et Mundiya, deux Papous intrépides originaires de Nouvelle-Guinée. Invités par leur ami photographe, Marc Dozier, les deux voyageurs ont sillonné l’Hexagone durant plusieurs mois afin de se livrer en amateur à une croustillante étude sociologique sur notre monde. À la façon des Lettres Persanes de Montesquieu, ils posent un regard décapant, plein d’humour et de philosophie sur notre monde, ses règles, ses excès et ses contradictions. Une délicieuse exploration inversée à la découverte de l’étonnante tribu des Français. Projection avec la présence exceptionnelle du Chef Papou MUNDIYA KEPANGA et du co-réalisateur & traducteur MARC DOZIER. Projection du documentaire :

Rue du 19 mars 1962 Espace culturel Georges Brassens Léognan

