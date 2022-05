Cérémonie 82ème Anniversaire de l’appel du General de Gaulle Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Cérémonie 82ème Anniversaire de l’appel du General de Gaulle Arcachon, 18 juin 2022, Arcachon. Cérémonie 82ème Anniversaire de l’appel du General de Gaulle Arcachon

2022-06-18 – 2022-06-18

Arcachon Gironde Nous vous attendons au Parc Mauresque dans le but de célébrer le 82ème anniversaire de l’appel du Général de Gaulle.

Allocution, lecture de messages, lecture de l'Appel du Général de Gaulle, appel des Résistants et Déportés du secteur d'Arcachon, dépôts de gerbes, sonnerie aux Morts, minute de silence, Marseillaise, chant des partisans, discours.

+33 5 57 72 06 95

Allocution, lecture de messages, lecture de l’Appel du Général de Gaulle, appel des Résistants et Déportés du secteur d’Arcachon, dépôts de gerbes, sonnerie aux Morts, minute de silence, Marseillaise, chant des partisans, discours. libre de droit

Arcachon

