Benzine + danse orientale Casa Consolat, 31 mars 2023, Marseille. Benzine + danse orientale Vendredi 31 mars, 19h00 Casa Consolat prix libre conseillé 5 euros Vendredi 31 mars, la soirée sera sous le signe de la danse et de la musique orientale

19h-20h : Atelier Danse » Le bassin dans tous ses états » dirigé par la danseuse Karine Ghalmi inspiré des danses du monde arabe et berbère, ouvert à toutes et tous !

PAF* : 10 euros

Place limitée, sur inscription contact.réveil@gmail.com

20h30 : Ftour / Rupture du jeûne

21h00 : Musique live par le groupe Benzine

Raï machine, électro bédouin

par Farid Belayat, Samir Mohellebi, guest : Amine Jebali

PAF* : prix libre conseillé 5 euros.

Infos pratiques :

Bar à partir de 19h

1 Rue Consolat, 13001 Marseille

Adhésion à prix libre

Instagram : https://www.instagram.com/lacasaconsolat/

Réservations : 1rueconsolat@gmail.com

*participation aux frais des artistes Casa Consolat 1 rue consolat, 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « mailto:veil@gmail.com »}, {« link »: « mailto:1rueconsolat@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T19:00:00+02:00 – 2023-03-31T23:59:00+02:00

