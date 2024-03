Café-Compost Angle rue des Meuniers et rue de Wazemmes Lille, jeudi 28 mars 2024.

Café-Compost Tamisage et distribution dans les quartiers de Wazemmes Jeudi 28 mars, 15h00 Angle rue des Meuniers et rue de Wazemmes

La Ville de Lille, en collaboration avec la MEL, participe à l’événement « Tous au Compost ! » qui se déroulera du 23 mars au 7 avril.

Au programme: de nombreux rendez-vous autour des lieux de compostage de la Ville, des rencontres et conférences ainsi que le lancement de la nouvelle campagne de distribution de composteurs individuels par la MEL.

A Wazemmes se tiendra un café-compost tamisage et distribution le 28 mars de 15h à 17h30, à l’angle de la rue des Meuniers et de la rue de Wazemmes.

Soyez au rendez-vous !

Angle rue des Meuniers et rue de Wazemmes 114 rue de Wazemmes, Lille