SOIRÉE D'OUVERTURE LATERNA MAGICA AVEC MAITRE SELECTO, DJ ARC 2 TRIOMPHE ET BENZINE
Vendredi 2 décembre, 17h00
Brasserie Communale
57 Cours Julien, 13006 Marseille

Cette nouvelle édition de Laterna magica débute en compagnie de Maître Selecto à la Brasserie Communale. Artiste peintre, amateur de fan art, bidouilleur de mixtapes sur K7, passionné de musiques oubliées fouinées sur des vide greniers, ou de sons venus du Maghreb… Il aime autant dénicher que partager.

Lors de cet atelier, nous ferons des créations de pochettes de disques, grâce au dessin, collage et sérigraphie.

→ Atelier en accès libre, pour tous, enfants et adultes.

Maître Selecto partagera avec DJ Arc 2 Triomphe un set vinyle de musique instrumentale qui lancera en douceur la soirée…

Né de la rencontre des musiciens-compositeurs Farid Belayat et Samir Mohellebi, basés à Marseille, ce projet se nourrit de poésie algérienne bédouine et des sons traditionnels typiques de l’Ouest algérien. Le tout remouliné à l’aide d’instruments électroniques qui dessinent un trait d’union avec les musiques contemporaines.

