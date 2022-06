BALADES A LA FRAICHE 2022 Sainte-Foy-la-Longue Sainte-Foy-la-Longue Catégories d’évènement: Gironde

BALADES A LA FRAICHE 2022

Sainte-Foy-la-Longue
Gironde
EUR 0 0

Ouvrons le bal de nos 8 balades à la fraîche de l'été 2022 en prenant de la hauteur au départ de Ste Foy la Longue (parking de l'église) dominant le Sauveterrois. Nous parcourrons quelques kilomètres pour rejoindre par les sous bois le versant de la vallée de la Garonne pour une pause pique nique en mode panoramique (les jumelles seraient un plus) avant le retour pour les derniers kilomètres qui nous sépareront de l'arrivée. Prévoir d'arriver 15min plus tôt pour les modalités d'inscription.

+33 6 40 73 65 21

Randonneurs Entre-deux-Mers

