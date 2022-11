Balade féerique Saucats Saucats Catégories d’évènement: Gironde

Saucats

Balade féerique Saucats, 3 décembre 2022, Saucats. Balade féerique

1, allée Montesquieu LA RUCHE vers le village de Noël Saucats Gironde LA RUCHE vers le village de Noël 1, allée Montesquieu

2022-12-03 17:30:00 – 2022-12-03

LA RUCHE vers le village de Noël 1, allée Montesquieu

Saucats

Gironde Balade féerique depuis le parvis de La Ruche avec déambulation vers le village de Noël des Diablotins Balade féerique depuis le parvis de La Ruche avec déambulation vers le village de Noël des Diablotins mairie de Saucats

LA RUCHE vers le village de Noël 1, allée Montesquieu Saucats

dernière mise à jour : 2022-11-21 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Saucats Autres Lieu Saucats Adresse Saucats Gironde LA RUCHE vers le village de Noël 1, allée Montesquieu Ville Saucats lieuville LA RUCHE vers le village de Noël 1, allée Montesquieu Saucats Departement Gironde

Saucats Saucats Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saucats/

Balade féerique Saucats 2022-12-03 was last modified: by Balade féerique Saucats Saucats 3 décembre 2022 1 allée Montesquieu LA RUCHE vers le village de Noël Saucats Gironde Gironde Saucats

Saucats Gironde