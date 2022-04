Balade en kayak de mer Gujan-Mestras Gujan-Mestras Catégories d’évènement: Gironde

Gujan-Mestras

Balade en kayak de mer Gujan-Mestras, 2 juin 2022, Gujan-Mestras. Balade en kayak de mer Gujan-Mestras

2022-06-02 – 2022-09-29

Gujan-Mestras Gironde 14 14 EUR Sur le bassin les ports ostréicoles font partie du décors et chacun possède son charme et sa personnalité.

Partez à leurs découverte en kayak de mer. En famille ou entre amis…

prêt pour passer un bon moment ? Durée: 1h30

Rdv à la cale entre la c ale et la plage de la Hume

savoir impérativement nager

Inscription à l’OT. JUIN:

– 2/06 de 19h à 20h

– 9/06 de 13h à 15h

– 16/06 de 19h à 21h

– 23/06 de 13h30 à 15h30

– 30/06 de 18h30 à 20h30 JUILLET:

– 7/07 de 11h à 13h

– 14/07 de 18h à 20h

– 21/07 de 11h30 à 13h30

– 28/07 de 17h30 à 19h30 AOUT:

– 4/08 de 9h30 à 11h30

– 11/08 de 20h30 à 22h30

– 18/08 de 17h à 19h

– 25/08 de 9h30 à 11h30 SEPTEMBRE:

– 1/09 de 19h30 à 21h30

– 8/09 de 16h à 18h

– 15/09 de 19h30 à 21h30

– 22/09 de 15h30 à 17h30

– 29/09 de 19h30 à 21h30 Sur le bassin les ports ostréicoles font partie du décors et chacun possède son charme et sa personnalité.

Partez à leurs découverte en kayak de mer. En famille ou entre amis…

prêt pour passer un bon moment ? Durée: 1h30

Rdv à la cale entre la c ale et la plage de la Hume

savoir impérativement nager

Inscription à l’OT. JUIN:

– 2/06 de 19h à 20h

– 9/06 de 13h à 15h

– 16/06 de 19h à 21h

– 23/06 de 13h30 à 15h30

– 30/06 de 18h30 à 20h30 JUILLET:

– 7/07 de 11h à 13h

– 14/07 de 18h à 20h

– 21/07 de 11h30 à 13h30

– 28/07 de 17h30 à 19h30 AOUT:

– 4/08 de 9h30 à 11h30

– 11/08 de 20h30 à 22h30

– 18/08 de 17h à 19h

– 25/08 de 9h30 à 11h30 SEPTEMBRE:

– 1/09 de 19h30 à 21h30

– 8/09 de 16h à 18h

– 15/09 de 19h30 à 21h30

– 22/09 de 15h30 à 17h30

– 29/09 de 19h30 à 21h30 +33 5 56 66 12 65 Sur le bassin les ports ostréicoles font partie du décors et chacun possède son charme et sa personnalité.

Partez à leurs découverte en kayak de mer. En famille ou entre amis…

prêt pour passer un bon moment ? Durée: 1h30

Rdv à la cale entre la c ale et la plage de la Hume

savoir impérativement nager

Inscription à l’OT. JUIN:

– 2/06 de 19h à 20h

– 9/06 de 13h à 15h

– 16/06 de 19h à 21h

– 23/06 de 13h30 à 15h30

– 30/06 de 18h30 à 20h30 JUILLET:

– 7/07 de 11h à 13h

– 14/07 de 18h à 20h

– 21/07 de 11h30 à 13h30

– 28/07 de 17h30 à 19h30 AOUT:

– 4/08 de 9h30 à 11h30

– 11/08 de 20h30 à 22h30

– 18/08 de 17h à 19h

– 25/08 de 9h30 à 11h30 SEPTEMBRE:

– 1/09 de 19h30 à 21h30

– 8/09 de 16h à 18h

– 15/09 de 19h30 à 21h30

– 22/09 de 15h30 à 17h30

– 29/09 de 19h30 à 21h30 kayak trip

Gujan-Mestras

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Gironde, Gujan-Mestras Autres Lieu Gujan-Mestras Adresse Ville Gujan-Mestras lieuville Gujan-Mestras Departement Gironde

Gujan-Mestras Gujan-Mestras Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/gujan-mestras/

Balade en kayak de mer Gujan-Mestras 2022-06-02 was last modified: by Balade en kayak de mer Gujan-Mestras Gujan-Mestras 2 juin 2022 Gironde Gujan-Mestras

Gujan-Mestras Gironde