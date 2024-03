Atelier de Motricité fine Les Bébés des Capucines Villenave-d’Ornon, samedi 16 mars 2024.

Atelier de Motricité fine Explorez avec votre enfant : Atelier de Motricité Fine pour les Tout-Petits! de 9h à 12h30, venez en famille prendre un petit déjeuner énergique ! Samedi 16 mars, 09h00 Les Bébés des Capucines

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-16T09:00:00+01:00 – 2024-03-16T12:30:00+01:00

Fin : 2024-03-16T09:00:00+01:00 – 2024-03-16T12:30:00+01:00

Dans le développement des jeunes enfants, la motricité fine joue un rôle essentiel. Les activités qui favorisent la coordination des petits muscles des mains et des doigts sont cruciales pour leur croissance et leur acquisition de compétences. C’est dans cet esprit que nous présentons notre atelier de motricité fine spécialement conçu pour les enfants de 0 à 3 ans. Cet atelier offre un environnement sûr et stimulant où les tout-petits peuvent explorer, expérimenter et développer leurs capacités motrices fines.

L’atelier de motricité fine est un espace pensé pour encourager l’exploration et la découverte. Les enfants sont libres de manipuler une variété de matériaux et d’objets adaptés à leur âge et à leurs capacités. Des textures, des formes, des couleurs et des poids différents sont mis à leur disposition pour stimuler leur curiosité et leur créativité.

L’atelier de motricité fine offre également aux enfants l’opportunité de développer leurs compétences sociales. En interagissant avec leurs pairs et en partageant des activités, ils apprennent à communiquer, à coopérer et à respecter les règles du jeu. Ces interactions favorisent le développement de l’empathie, de la tolérance et de l’estime de soi dès le plus jeune âge.

Les Bébés des Capucines 17 Rue Colette Besson, 33140 Villenave-d’Ornon Villenave-d’Ornon 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine