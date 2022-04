Atelier Couture Andernos-les-Bains Andernos-les-Bains Catégories d’évènement: Andernos-les-Bains

Gironde

Atelier Couture Andernos-les-Bains, 28 avril 2022, Andernos-les-Bains.
Recyclerie ATENOBA 24 Avenue Gutenberg Andernos-les-Bains

2022-04-28 – 2022-04-28 Recyclerie ATENOBA 24 Avenue Gutenberg

Andernos-les-Bains Gironde Vous en avez assez d’acheter des éponges sur-emballées et de les jeter tous les mois ? Vous en avez assez des cotons démaquillants jetables qui encombrent vos poubelles ? Vous en avez assez de ne pas savoir quels produits chimiques cachés se trouvent dans ces produits ? Nous vous proposons un atelier pratique pour fabriquer à partir de matières premières upcyclées vos propres éponges et lingettes lavables. Nous vous fournissons les matières premières et notre équipe vous guidera dans la réalisation de ces objets zéro déchet et répondra à toutes vos questions. Inscription obligatoire au 0769552014, par mail (contact@recyclerie-atenoba.fr) ou via messenger. Maximum 10 participants.

+33 7 69 55 20 14

