Aman Donné Bahârestân Marseille, vendredi 29 mars 2024.

Aman Donné ♫♫♫ Vendredi 29 mars, 19h00 Bahârestân 3 / 5 / 7€ + adhésion annuelle 2€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-29T19:00:00+01:00 – 2024-03-29T22:30:00+01:00

Fin : 2024-03-29T19:00:00+01:00 – 2024-03-29T22:30:00+01:00

Au croisement des traditions musicales d’Europe Orientale, Aman Donné ouvre le bal au son des musiques de mariage de Thrace, des chansons des tavernes mal famées d’Athènes et des cabarets enfumés d’Istanbul.

Macha Selbach : Chant/Accordéon

Jean-Baptiste Gaudrat : Clarinette

https://www.youtube.com/watch?v=x8YIJNY0bfs

19h ouverture des portes

20h musique

PAF 3/5/7€ + adhésion annuelle 2€

Bouffe vegan, bière, vin, kéfir de fruit fait maison, pacal’eau etc …

Micro lieu donc réservation obligatoire par mail à baharestan.atelier@gmail.com. Merci de prévenir en cas d’annulation pour libérez votre place.

N’hésitez pas venir avec un instrument pour l’après.

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/

Bahârestân 12 rue roger Brun 13006 Marseille Marseille 13005 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« data »: {« author »: « Aman Donnu00e9 », « cache_age »: 86400, « description »: « Jean-Baptiste Gaudrat – ClarinettenMacha Selbach – chant, AccordeonnJean Busch – Tapan nnLive de Du00e9cembre 2022 @Mon cafe Marseille », « type »: « video », « title »: « Aman Donnu00e9 greek pack live u00e0 Marseille », « thumbnail_url »: « https://i.ytimg.com/vi/x8YIJNY0bfs/maxresdefault.jpg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.youtube.com/watch?v=x8YIJNY0bfs », « thumbnail_height »: 720, « author_url »: « https://www.youtube.com/channel/UC5c1aHAocK5SFQIwIDQJB6g », « thumbnail_width »: 1280, « options »: {« _end »: {« label »: « End on », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _start »: {« label »: « Start from », « placeholder »: « ex.: 11, 1m10s », « value »: « »}, « _cc_load_policy »: {« label »: « Closed captions », « value »: false}, « click_to_play »: {« label »: « Hold load & play until clicked », « value »: false}}, « html »: «

« , « provider_name »: « YouTube »}, « link »: « https://www.youtube.com/watch?v=x8YIJNY0bfs »}, {« link »: « mailto:baharestan.atelier@gmail.com »}, {« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/ »}]