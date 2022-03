AFTERBEACH DANS LES CHÂTEAUX Lacanau Lacanau Catégories d’évènement: Gironde

2022-07-01 17:00:00 – 2022-08-31 21:00:00

Initiez-vous à la dégustation du vin tout en profitant d'un apéro dinatoire dans un château du Médoc. Au programme : verre de vin, planchette gourmande, fromage, le tout dans une ambiance conviviale et détendue. Au milieu des vignes, quoi de mieux qu'un moment de calme après une journée pleine d'activités. Ces rendez-vous viticoles de fin de journée (17h – 21h) accueilleront les adultes comme les enfants pour un moment agréable avec des animations et pour certains châteaux, des lots à gagner… Programmation et réservation dans les accueils de Médoc Atlantique.

