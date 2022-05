Admirer La Villa Téthys La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch Catégories d’évènement: Gironde

La Teste-de-Buch

Admirer La Villa Téthys La Teste-de-Buch, 5 juillet 2022, La Teste-de-Buch. Admirer La Villa Téthys La Teste-de-Buch

2022-07-05 10:00:00 – 2022-08-27 10:45:00

La Teste-de-Buch Gironde La Teste-de-Buch EUR La Villa Téthys vous ouvre ses portes ! Entrez et découvrez le travail de Roger-Henri Expert, architecte de renom du début du XXème siècle. Une visite privilège dans une ambiance méditerranéenne

Attention : pas de visite la semaine du 15 août

Réservation obligatoire à l’Office du Tourisme de La Teste de Buch La Villa Téthys vous ouvre ses portes ! Entrez et découvrez le travail de Roger-Henri Expert, architecte de renom du début du XXème siècle. Une visite privilège dans une ambiance méditerranéenne

Attention : pas de visite la semaine du 15 août

Réservation obligatoire à l’Office du Tourisme de La Teste de Buch +33 5 56 54 63 14 La Villa Téthys vous ouvre ses portes ! Entrez et découvrez le travail de Roger-Henri Expert, architecte de renom du début du XXème siècle. Une visite privilège dans une ambiance méditerranéenne

Attention : pas de visite la semaine du 15 août

Réservation obligatoire à l’Office du Tourisme de La Teste de Buch office de tourisme la teste

La Teste-de-Buch

dernière mise à jour : 2022-04-22 par OT La Teste-de-Buch

Détails Catégories d’évènement: Gironde, La Teste-de-Buch Autres Lieu La Teste-de-Buch Adresse Ville La Teste-de-Buch lieuville La Teste-de-Buch Departement Gironde

La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-teste-de-buch/

Admirer La Villa Téthys La Teste-de-Buch 2022-07-05 was last modified: by Admirer La Villa Téthys La Teste-de-Buch La Teste-de-Buch 5 juillet 2022 Gironde La Teste-de-Buch

La Teste-de-Buch Gironde