90 Degrés Festival Langon, 28 mai 2022, Langon.

90 Degrés Festival Langon

2022-05-28 12:00:00 – 2022-05-28 02:00:00

Langon Gironde

Fondée en juillet 2021 par une vingtaine de jeunes passionnés, l'association Carré organise la première édition du 90 degrés festival au Parc des Vergers à Langon. Abordé par le prisme de leur corps de métier, la musique, de nombreux artistes assureront près de 14h de musique non-stop, afin de faire découvrir plus d'une dizaine de styles musicaux électriques et évolutifs. L'immersion musicale sera également accompagnée de jeux grandeur nature pour petits et grands. Un marché d'art mettra en lumière de nombreux artisans du coin, dans le but de faire découvrir les joies et vertus de l'artisanat local. En outre, l'offre de restauration sera proposée par deux food-trucks locaux. Portée par des valeurs fortes, l'association a à cœur de proposer un festival engagé et responsable. À ce titre, une Green Station sera créée et présentera un stand de prévention sur l'environnement.

Association Carré

Langon

