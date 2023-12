Divad’lol la houle 69 rue Sainte-Cécile Marseille 5e Arrondissement, 29 mars 2024, Marseille 5e Arrondissement.

Marseille 5e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-29 20:30:00

fin : 2024-03-29

Soirée Stand up.

Le DIVAD’LOL fait son comeback ! Vous avez tellement aimé que vous nous avez demandé une nouvelle édition. Le line up change, les blagues seront différentes mais le principe restera le même : vous faire rire ! Le collectif La Houle sera de retour pour vous faire boire la tasse. Plusieurs personnes se produiront sur scène pour votre plus grand plaisir.

69 rue Sainte-Cécile Divadlo Théâtre

Marseille 5e Arrondissement 13005 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



