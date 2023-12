Rando et Dégustations 124 Avenue de Toulouse Cadaujac, 9 août 2024, Cadaujac.

Cadaujac Gironde

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 10:00:00

fin : 2024-08-10

Baladez-vous à pied dans les vignobles pour découvrir tranquillement les châteaux historiques, les beaux domaines de Pessac-Léognan, leurs terroirs viticoles et les cépages emblématiques de Bordeaux !

Votre guide spécialiste de la viticulture vous immergera dans l’univers du vigneron, depuis les rangs de vigne et la visite technique des chais jusqu’à la dégustation de vins blancs et rouges.

Pique-nique champêtre possible..

124 Avenue de Toulouse Les Ateliers au Château

Cadaujac 33140 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-22 par OT Montesquieu