24h de jeu Espace Lucie Aubrac à Floirac Floirac, vendredi 3 mai 2024.

24h de jeu Durant 24h du vendredi 3 mai de 17h à 02h et le samedi 4 mai de 09h à 00h, des jeux et des jouets pour tous 3 et 4 mai Espace Lucie Aubrac à Floirac Entrée Libre et gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-03T17:30:00+02:00 – 2024-05-03T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-04T09:00:00+02:00 – 2024-05-05T00:15:00+02:00

Durant 24h du vendredi 3 mai de 17h à 02h et le samedi 4 mai de 09h à 00h, des jeux et des jouets pour tous

Espace Lucie Aubrac à Floirac 35 Rue Léo Lagrange, 33270 Floirac Floirac 33270 La Souys Gironde Nouvelle-Aquitaine

ludothèque ofildujeu