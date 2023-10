L’HOMME À LA TÊTE DE LION (THE SIDESHOW) M.270 Floirac, 3 mai 2024, Floirac.

L’HOMME À LA TÊTE DE LION (THE SIDESHOW) Vendredi 3 mai 2024, 20h00 M.270 14€ / 8€ / 6€

BD – Concert

Tout public à partir de 14 ans – Durée : 1h30

Stefan Bibrowski, atteint d’hypertrichose dès son plus jeune âge, devient un phénomène de foire dans les années 20 aux États-Unis en raison de sa pilosité excessive. Stigmatisé et exclu socialement, il se produit dans des freak shows.

L’Homme à la tête de lion relate sa quête intime pour révéler son identité dissimulée, s’affranchir du regard des autres et poursuivre ses rêves.

Le groupe Splendor In The Grass propose une nouvelle expérience de BD – Concert, mêlant musique live et comédien dans un décor stylisé de New York des années 20.

Adapté du roman graphique L’Homme à la tête de lion de Xavier Coste, publié aux Éditions Sarbacane.

Spectacle proposé En PréamBulles du festival Faites des Bulles organisé par l’association Passage à l’art.

En coréalisation avec l’OARA, Office Artistique de la Région Nouvelle-Aquitaine.

