Spectacle « Plutôt crever » L’Oscillo-théâtroscope Cenon, 3 mai 2024, Cenon.

Spectacle « Plutôt crever » Vendredi 3 mai 2024, 20h45 L’Oscillo-théâtroscope 12€ plein / 8€ adhérents / 6€ enfants & carte jeune

Au service psychiatrique de l’hôpital Saint Christophe, la musique n’a rarement résonné aussi fortement dans la chambre 157. Il faut dire que c’est un jour spécial pour Blandine qui fête ses 18 ans

L’Oscillo-théâtroscope Domaine du Loret 33150 Cenon Cenon 33150 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0556862145 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.oscillo-theatroscope.com/spectacle.php?id=359 »}, {« type »: « email », « value »: « theatre.alize@gmail.com »}]