TIP STEVENS Rock School Barbey Bordeaux, vendredi 3 mai 2024.

TIP STEVENS Tip Stevens à la Rock School Barbey Vendredi 3 mai, 20h30 Rock School Barbey

Chanteur, compositeur et multi-instrumentiste, aimant se définir comme un éternel touche-à-tout, Tip Stevens présente dès 2020 un projet solo conceptuel et original ; sortir une série d’EP, tous placés sous le signe des animaux totem. C’est autour de cette créativité insatiable et éclectique que l’artiste construit sa communauté, et en l’espace d’un an, il sort 3 EPs, navigant entre les styles avec une aisance déconcertante. Le format semble lui réussir et lui permet de repousser toutes les limites, en explorant de nouvelles couleurs musicales. Son dernier opus “Bengal”, sorti en mai 2023 est un véritable shot de dopamine rock, chaud, sucré, déjanté.

Rock School Barbey 18 cours Barbey Bordeaux 33800 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine

rock electro