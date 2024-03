Payvagues – Concert littéraire Villa Valmont – Maison des écritures et des paysages Lormont, vendredi 3 mai 2024.

Payvagues – Concert littéraire Ce set musical et littéraire est une traversée des zones du “Payvagues”, des paysages en mutations climatiques, oscillant entre désolation et merveilleux. Vendredi 3 mai, 19h00 Villa Valmont – Maison des écritures et des paysages Gratuit. Sur inscription.

Payvagues, le concert littéraire

Ce set musical et littéraire est une traversée des zones du “Payvagues”, des paysages en mutations climatiques, oscillant entre désolation et merveilleux. Des femmes, sorcières ou chamanes, y vivent et initient les humains à d’autres relations avec la faune, la flore et le climat. Une rencontre scénique entre une écrivaine et une musicienne, qui dans leurs créations antérieures ont poursuivi des recherches autour de l’éco-féminisme, de la voix et de la place des femmes dans l’art et la société.

Une vente / dédicaces sera proposée après le spectacle par la librairie Géolibri

Co-production : Le Grand Café – centre d’art contemporain de Saint-Nazaire

Avec le soutien d’Athénor Scène Nomade – CNCM

Villa Valmont – Maison des écritures et des paysages 20 rue Sourbès 33310 Lormont Lormont 33310 Lissandre Gironde Nouvelle-Aquitaine

concert littéraire