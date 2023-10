LES COGITATIONS #7e édition DU 3 AU 19 MAI 2024 L’Entrepôt Le Haillan, 3 mai 2024, Le Haillan.

Liberté de ton et de parole sont les maîtres mots de cet événement où seule la langue de bois est censurée. L’impertinence se déclinera sous toutes ses formes, pour jouer avec les limites de la bienséance, pour faire réfléchir en s’amusant, avec l’irrévérencieuse ambition de contester l’ordre établi en se poilant !

Nous aurons le plaisir d’accueillir pour ces Cogit’ : Christophe Alévèque, Fred Blin, les Vaginites avec Audrey Chamot, Corinne Masiero, Stéphanie Chamot, Benjamin Tranié, Guillermo Guiz, Alex Vizorek, les dessinateurs Cami, Urbs, Visant, et plein d’autres, qu‘on a pas encore tout bouclé …

Programme complet début 2024, avec ses conf’, ses apéros-concerts, son apéro-quiz et sa roue d’la bonne fortune, sa restauration en terrasse, et sa bonne humeur ! Qu’on soit d’accord ou pas avec les artistes, dessinateurs, chanteurs ou conférenciers, ces Cogitations seront festives et joyeuses !

« Cogito Ergo Sum, Cogitationum Haillanum Bonnardum » Descartes

https://www.lentrepot-lehaillan.com/events/les-cogitations-festival-des-arts-moqueurs-7eme-edition-du-3-au-19-mai-2024/

L'Entrepôt 13 rue Georges clémenceau 33185 le haillan Le Haillan 33185 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 28 71 36 http://lentrepot-lehaillan.com/ Inauguré en novembre 2000, L'Entrepôt est la salle de spectacle de la Ville du Haillan (456 places).

Situé au cœur de la ville, sa vocation est clairement définie : accueillir, au-delà des habitants de la commune, tous les publics séduits par ses spectacles, inventer et proposer un projet culturel vivant et ouvert à tous.

L’ Entrepôt c’est :

– Une programmation : théâtre, danse, musique, chanson, humour, cinéma, opéra, films-conférence de Connaissance du Monde, scolaires.

– Une salle de 456 places à moins de 30min de Bordeaux avec configuration spectacles ou cinéma

– Un lieu de vie à part entière ouvert en journée : billetterie, bar, wifi, expositions…

– Des tarifs attractifs avec les Mercredis du Haillan à 5€, des séances de cinéma à 4,50€… et une formule d’abonnement ultra-simple, l’Abonnement (tous les spectacles à tarif réduit à partir de l’achat de 4 spectacles).

– Des événements tout au long de l’année : Animasia / Le Haillan chanté / Accords à corps / Les Cogitations… Accessible en 30 min depuis la Place des Quinconces par la Liane 3 ou encore par la ligne A du Tram. Parkings gratuits à proximité.

